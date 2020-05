Football – Bareakely, nouvelle série sur Novegasy

La chaîne Novegasy a lancé la diffusion d’une nouvelle série télévisée, hier. Celle-ci se nomme Bareakely et raconte l’histoire d’un jeune footballeur en herbe dénommé Diego.

Voilà une série qui inspirera de nombreux enfants. Le premier épisode de Bareakely, une production signée Osmoz Mada, a été diffusé sur la chaîne Novegasy, hier après-midi.

La chaîne n°109 sur Canal Plus Madagascar plus précisément. Comme son nom l’indique, l’épilogue de l’histoire consacrera le jeune Diego au sein de l’équipe nationale. Mais avant d’arri­ver chez les Barea, il traversera de nombreuses épreuves.

Forcément, le prénom Diego interpelle immédiatement. À l’instar de Mara­dona, le jeune Malgache qui partage son prénom, est né dans une famille de paysans. Le premier épisode d’hier le mettait notamment en scène en train de confectionner des « tsihy » en compagnie de sa mère et en train de nourrir le bétail.

Comme quoi, la famille gagne sa vie modestement. Mais Diego a un rêve, celui de devenir un grand footballeur. Dès qu’il a du temps libre, il peaufine son ballon en sachets et joue avec ses voisins. Sa passion l’amène à disputer les matches de « baolim-pokontany » et c’est là que l’aventure commence.

Passements de jambes, crochets, sombreros et au­tres gestes brillants, Diego éclabousse les rencontres de son talent, avec le maillot du Real Madrid sur le dos.

Un club auquel il est particulièrement attaché, puisqu’il possède un poster du onze-type de la Maison Blanche chez lui.

Talent

Malheureusement, le jeune se heure à l’hostilité de ses parents. Dans le premier épisode diffusé hier, il se fait battre par son père, mécontent qu’il soit allé disputer un match.

Très contrarié, son paternel finit par le chasser de la demeure familiale.

La suite de son parcours amènera Diego à quitter la campagne, pour rejoindre Antananarivo. SDF pendant un certain temps, il bénéficiera de la main tendue de l’Akamasoa à Andralanitra. Il intègre l’équipe de football du centre et ne tarde pas à taper dans l’œil des spectateurs. Lors d’un match amical contre le 67 City FC, l’entraîneur de ce club le remar­que et décide de le recruter.

Marche après marche, il gravira alors les échelons jusqu’à atteindre son rêve ultime : intégrer les Barea.