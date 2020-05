Danse sportive – La nouvelle équipe fédérale prépare l’après-crise

Le mandat commence mal. Élu le 16 mars à la présidence de la Fédération malgache de danse sportive et danse de salon, Rijamanitra Randria­narisoa n’a pas pu jusqu’à présent réaliser ses projets à cause de la crise sanitaire liée au coronavirus.

« Nous préparons pour l’heure la reprise des activités. Dès la levée du confinement, nous allons sans attendre procéder à la passation, entre l’équi­pe entrante et celle sortante», a mentionné Rijamanitra, ancien directeur technique national promu nouveau patron de la Fédération. Avant toute chose, le nouveau président et sa nouvelle équipe vont d’abord effectuer une visite de courtoisie auprès du ministère de la Jeunesse et des sports.

« Nous n’avons jamais eu l’occasion de le faire après l’assemblée générale élective du 16 mars à cause de la crise sanitaire. Ce sera le moment opportun de présenter les membres du comité exécutif ainsi que notre programme d’activités et notre projet de développement de la discipline », poursuit-il.

En premier lieu, la Fédération va établir son organigramme et désigner, par la suite, son nouveau directeur technique national.

Celui-ci montera avec son équipe technique le programme d’activités pour la saison en cours et aussi les quatre ans de leur mandat.

La Fédération compte actuellement quatorze ligues régionales. Après la formalité administrative, s’effectuera le recensement des clubs en règle, des entraîneurs et danseurs licenciés dans toute l’île. Les techniciens vont ensuite animer des formations dans les régions et l’équipe de la Fédération envisage même de leur procurer des vidéos contenant des cours de danse.

Outre les activités locales, les formations et les compétitions d’envergure nationale dont le championnat national, la coupe de Madagascar et le critérium national, la Fédération tâchera, selon le numéro de la discipline, de consolider les relations avec les instances internationales.