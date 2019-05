Tsimbazaza – Les travaux de déroctage débutent à Tsarafaritra

Le bloc de pierre qui constitue un danger imminent pour les habitants de Tsarafaritra sera bientôt entièrement démoli. Les travaux de déroctage de ce bloc de rocher seront effectués par des méthodes simples selon les dires du BNGRC. Une équipe de six personnes s’occupera de l’opération. Les travaux ont été initiés depuis la partie supérieure du bloc à midi pour la journée d’hier et se sont achevés l’après midi. La durée de ces travaux de démolition est estimée à deux mois ; le bloc de rocher étant lourd, car il pèse à peu près cinq cents tonnes. En ce qui concerne les habitants résidant aux environs, ils ont dû plier bagages et déménager dans une autre localité pour éviter un éventuel effondrement du rocher. Douze personnes ont été ainsi évacuées avant l’opération, celles où les maisons se trouvent côte à côte avec le rocher à démolir. « Huit familles habitant a proximité du canal tout près du bloc de rocher ont déjà quitté le lieu plus tôt, et deux ont déjà eu l’intention d’abandonner leur foyer hier en fin de soirée », explique Lupin Raems, chef fokontany de Tsarafaritra Selon les explications, la sécurisation du périmètre a déjà été effectuée avant que les travaux ne soient entamés. Le but étant d’éviter qu’un éventuel éclat n’atteigne les maisons environnantes. Un sac de sable a également été implanté pour amortir les petits blocs issus des travaux. En attendant la fin de l’opération, des tentes ont déjà été installées sur place pour accueillir les familles concernées par le déménagement.