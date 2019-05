Smatch-in VIII – E-Media, IT-U et ESSCA lancés

Le tournoi inter instituts et universités de basketball « Smatch-in » a procédé, hier, à la troisième journée de matches de poule au palais des sports Mahamasina. Dans le groupe D chez les garçons, E-Media se hisse provisoirement en tête après sa victoire d’hier. Elle a décroché une victoire samedi et une défaite en deuxième journée. E-Media s’est imposée lors de la troisième journée par 51 à 43 face à CNTEMAD.

IT-U, pour sa part, occupe la première place provisoire du groupe E. Après une défaite et une victoire, elle a arraché hier sa deuxième victoire en battant de justesse IMGAM sur le score de 53 à 50. ASJA Antsirabe, dans le groupe B, se trouve en pole position malgré sa première défaite d’hier face à la Faculté de Médecine sur le score de 41 à 65. Les Antsirabéens comptent jusqu’ici deux victoires et une défaite. ESD, qui a bénéficié son jour de break hier, reste le leader du groupe A après ses deux victoires en deux rencontres.

Du côté des filles, ESSCA se trouve en tête du classement provisoire de la poule A après un parcours sans faute. Cette école supérieure a laminé, en première journée, IMGAM par 54 à 32 avant de s’imposer face à la Faculté des Lettres sur le score de 49 à 36.

Dans le groupe B, ENS a arraché son premier succès lors de son premier match face à UPRIM (47-24), et CNTEMAD dans le groupe C décroche également sa première victoire sur le score de 56 à 41 face à ISCAM. La phase éliminatoire se poursuit jusqu’à mercredi.