Dépôt Toamasina – Trois corps sans vie découverts

Effroyable. Hier, une femme et un enfant, les deux de nationalité malgache, ainsi qu’un étranger dont la nationalité reste non identifiée, ont été retrouvés morts dans une maison située dans le quartier de Dépôt, dans la ville de Toamasina. La police judiciaire et la police scientifique se serrent les coudes pour enquêter autour de ce triple décès.

« Nous n’avons pas, pour l’instant, beaucoup de choses à dire là-dessus », se désole le commissaire central de Toamasina au téléphone, hier en fin de soirée.

Incommodés par une odeur nauséabonde, les riverains ont appelé les forces de l’ordre pour vérifier ce qui était à l’intérieur de cette habitation. Sur place, les policiers ont défoncé la porte principale pour y accéder. Dedans, ils ont vu les trois dépouilles des défunts apparemment en état de décomposition avancée. « Leur partie supérieure est notamment la plus putréfiée. Ce qui intrigue, c’est que le gardien n’était plus là. D’après nos renseignements, des objets ont été volés chez eux, mais nous sommes encore en train de tout inventorier », indique un fin limier présent sur les lieux pour le constat.

Jusqu’ici, un flou total entoure la cause de leur mort.