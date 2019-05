Accident sur la RN 2 – Un camion renverse un taxi-brousse

La gendarmerie d’Anjiro est à présent sur les traces du poids lourd en fuite après avoir causé un accident corporel, hier vers 8h, sur la RN 2. Ce fuyard a frotté et renversé un taxi-brousse, Mercedes Sprinter, au niveau d’Andriaka, à quelques kilomètres d’Anjiro. Selon le commandant de brigade, joint par téléphone, le camionneur a vidé les lieux pour continuer son chemin jusqu’ Antananarivo. Par coup de chance, une certaine collision frontale dont les conséquences auraient été catastrophiques a été évitée de justesse. Au sujet des circonstances, le taxi-brousse vient de la capitale vers Moramanga. Subitement, le camion s’est déporté sur sa gauche et a entièrement occupé la trajectoire de la Mercedes. Paniqué, le chauffeur s’est efforcé de le contourner en quittant sa propre ligne vers sa gauche. « Il a essayé de s’arrêter en freinant, mais en vain. Puis, nous avons été frappés par la ridelle du mastodonte et avons fini par faire un tonneau. Notre taxi-brousse s’est retrouvé sur le flanc au contrebas de la chaussée », selon les témoignages des rescapés recueillis par notre consœur à Moramanga. Au moins, cinq blessés ont été signalés à l’hôpital, jusqu’où le chauffeur les a accompagnés.