VOLLEYBALL – SOMMETS NATIONAUX – GNVB vise un quadruplé, doublé pour ASI

Les clubs d’Analamanga en démonstration. Les finalistes des championnats nationaux 2D et des coupes de Madagascar jeunes sont connus, à l’issue des demi-finales qui se sont déroulées hier à Antsirabe. Quatre formations du Gendarmerie nationale volley-ball sont à un pas du titre et disputeront les finales ce vendredi au gymnase Fihaonana. Pole GNVB a validé son ticket en écartant SDV Analamanga par 3 sets à 0. Cette deuxième formation de la gendarmerie affrontera en finale NADJ Atsinanana, qui a défait AVBC 3 à 0 hier. GNVB a aussi brillé chez les jeunes filles. Après sa nette victoire de 3 à 0 face à Stef’auto Antsina­nana en demi-finale, ses juniors U20 joueront contre BI’AS Analamanga en finale. Le club d’Itaosy a éliminé EVBA Atsinanana par 3 à 0. Chez les U16F, GNVB se qualifie en finale après son succès face à EVBFI Boeny (2-0) et sera opposé à l’Akany Sambatra Itaosy Analamanga. Cette équipe d’Itaosy a disposé de l’EVBI Ihorombe (2-1) hier. Et dans la catégorie des U14F, GNVB disputera le titre contre MVBC Boeny. Le club de la gendarmerie a surclassé ASCA1 Vakinankaratra (2-0) tandis que les Majungaises ont écarté la deuxième équipe du GNVB (2-1). Outre la formation U16F, ASI jouera également la finale des U20 garçons, et disputera le sacre face à MVBC Haute Matsiatra. ASI a éliminé en demi-finale EVRA Boeny (3-0) et les Fianarois se sont, quant à eux, imposés 3 à 1 contre GSVBC Sud-Ouest par 3 à 1. Les finalistes de la deuxième division dames sont Squad et AVBA. Ces deux équipes terminent respectivement première et deuxième, après une phase éliminatoire triangulaire en aller-retour. Les nouveaux champions nationaux de ces catégories seront donc connus ce jour.