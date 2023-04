Un numéro vert pour le signalement de l’invasion acridienne.

La lutte contre l’invasion acridienne est renforcée. Le ministère de l’Agriculture et de l’élevage, et l’opérateur téléphonique Airtel Madagascar, ont signé une convention dont le but est la mise en place d’un numéro vert, dans le cadre de la lutte acridienne. Le 033 65 111 11 permettra de faciliter la communication fluide et à point nommé, entre les acteurs locaux et les structures nationales de lutte, pour remonter les informations et donner une réponse urgente face aux problèmes. La population est aussi incitée à appeler ce numéro pour signaler la présence de criquets. Jusqu’ici, le Sud est la zone rouge de l’invasion acridienne.