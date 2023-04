PARTENARIAT – Jumelage entre la commune d’Andoharanofotsy et une commune américaine

Une relation d’amitié naît entre une ville américaine et une ville malgache. Le jumelage entre la commune rurale d’ Andoharanofotsy, dans la région d’Analamanga, et la commune de Linden, à New Jersey, a été signé hier. «Ce jumelage est historique pour les deux communes. Ce partenariat sera bénéfique pour nous. Nous souhaitons de riches échanges sur le domaine de l’éducation, de la culture et du développement humain». Tel a été le message du maire de Linden, Derek Amstead, dans le cadre de cet événement. Le maire d’Andoha­ranofotsy, Henintsoa Rakotoarimanana, précise que ce jumelage ne consistera pas à demander de l’aide à cette ville. «Mais à échanger et partager les atouts de l’un et de l’autre». Il lance, entre autres, que les lauréats aux examens officiels, dans cette commune, bénéficieront de bourses d’étude dans cette ville. Il a également annoncé des échanges dans le domaine de l’entrepreneuriat, du sport, à part l’éducation. «Lorsqu’on est au pouvoir, notre mission est de chercher des moyens pour développer notre communauté.», souligne Henintsoa Rakotoarimanana.