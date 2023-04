NATATION – CHAMPIONNATS DE MADAGASCAR. – Un record national et neuf MP actualisés

Pluie de nouveaux chronos. Un record national et neuf meilleures performances ont été actualisés lors des deux premières journées des championnats de Mada­gascar de natation sur grand

bassin de 50m. Le sommet national se déroule du 12 au 15 avril à la piscine du centre régional de la jeunesse et des sports de Toamasina. L’unique nouveau record national d’hier a été signé par Holy Antsa Rabejaona, du club Managing, sur 50m papillon. L’ancien pensionnaire du centre de la Fina, en Thaïlande, a bouclé l’épreuve en 29: 25, l’ancien temps était de 29: 34.

Trois nouvelles meilleures performances ont été aussi enregistrées lors de la journée d’hier. Le nageur de Ste Jeanne d’Arc, Tendry Tiavina Rakotobe, a réalisé un doublé chez les minimes. Il a amélioré l’ancien temps en 100 m nage libre de 57: 26 contre 57: 61 et en 100m dos de 1: 04: 17 contre l’ancien temps 1:05:47 de Lala­nomena Andrianirina. Et chez les benjamines, Marie Ange Andria­naho actualise la MP du 400m nage libre de 5: 09: 19 contre 5: 09:51 de Murielle Rabari­jaona. L’équipe de St Michel, composée de Francky, Daniel, Marie Ange et Angie, a aussi réalisé un nouveau record hors championnat en 4x50m quatre nages mixte, 1: 59: 78 contre 2: 02: 17 effectué par Cosfa en 2019.

Joli doublé

Six MP ont été enregistrées lors de la première journée du mercredi. La nageuse du Cosra Vakinankaratra, Idealy Tendrinavalona, a signé un doublé, en 100m papillon junior (1: 09: 74 / 1: 11: 83), et en 200m dos, 2: 32: 47 contre 2: 32: 54 de l’expatriée de France, Elodie Razafy. Baritiana Andriam­penomanana a lui aussi actualisé deux chronos chez les cadets, en 400m quatre nages, 5: 06: 15 contre 5: 11: 21 de Nomena Andrianirina et en 200m nage libre, 2: 06: 68 contre 2: 08: 54 de Ranto Ratsimisata. Les artisans des deux autres MP sont Marie Ange Andrianaho, 2: 23: 81 contre 2: 25: 75 en 200m nage libre catégorie benjamine, et Tendry Tiavina Rakotobe, en 200m dos catégorie des benjamins de 2: 19: 55 contre 2: 26: 28 de Lalanomena Andrianirina.

Le sommet national procède ce jour à la troisième et avant dernière journée. Une centaine de courses sont au programme, les éliminatoires se courront dans la matinée et les finales vers 16 heures.