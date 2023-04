« MIHAVA TOUR » – Siteny Randrianasoloniaiko fait tomber son masque

Poursuivant son « Mihava Tour», le député IRD de Toliara I, Siteny Randrianasoloniaiko a été hier à Andapa. Il y a rencontré la population au Cercle chinois local où il a enfin dévoilé sa véritable position par rapport aux forces politiques en présence (pouvoir et opposition). Comme d’habitude, il a été accompagné de plusieurs députés et des politiques connus comme plutôt proches sinon même de l’opposition. Mais Siteny Randrianasoloniaiko a vite fait de préciser qu’il n’a jamais été un « Orange »… en dépit du fait qu’il ait été élu sous cette bannière lors des législatives de 2019. Avant son élection (son deuxième mandat actuel), cet élu de Toliara I avait été en effet déjà élu député sous les couleurs du «Hery vaovao ho an’i Madagasikara» (HVM) de l’ancien président de la République Hery Rajaonarimampianina. Mais actuellement donc, il n’est plus ni «bleu» ni «orange», et se déclare être un «jaune», la couleur qu’il a arborée depuis le début de ses consultations pré-électorales. Des consultations qui, selon ses dires, vont lui servir à peaufiner son programme ou son projet de société. Il a expliqué à cet égard : «Il y a des experts et des techniciens qui travaillent avec moi, mais il vaut mieux d’abord écouter les populations pour savoir ce dont elles ont réellement besoin et ce qui leur fait mal, et c’est à partir de là que nous allons travailler et élaborer notre programme d’actions…».

Critiques

En fait, depuis qu’il a entamé ce «Mihava Tour», Siteny Randrianasoloniaiko a été, à chaque fois, plutôt critique contre certaines décisions du pouvoir en place. À l’image par exemple des maux qu’il a proférés concernant la filière vanille, ou encore ceux relatifs aux récentes dotations de motos et autres véhicules à des autorités déconcentrées du pays.

Dans ce même sillage, l’orateur a rappelé: «En 2010, nous avons organisé un référendum pour asseoir la décentralisation effective. Mais, sachons que la Décentralisation ne représente que 2% du budget. La mauvaise gouvernance se voit déjà dans ce budget. Il y a environ 400 milliards d’argent perdu, on ne sait pas où il a disparu… Le maire ne travaille pas car il s’est trompé et ce n’est pas du développement de donner des motos… La mise en place de la décentralisation incite les Malgaches à se soutenir mutuellement». En poursuivant son intervention, Siteny Randrianasoloniaiko annonce qu’il fera une grande annonce lorsque le gouvernement annoncera la date des élections. Mais en attendant, il se demande pourquoi la date n’est pas mentionnée. «Parce qu’il (le pouvoir) a peur», a-t-il déclaré. Puis de rappeler que c’est dans la zone Sava où se trouve la ville d’Andapa, qu’il a pris la bénédiction pour cette tournée Mihava qu’il effectue actuellement. Il a terminé son discours par une note de rappel des homélies de Pâques prononcées par les deux grands chefs d’église du FFKM, en l’occurrence le cardinal Désiré Tsarahazana (Ekar) et le pasteur Ammi Irako Andriamahazosoa (FJKM) lesquels avaient, chacun, insinué que «ce qui se passe actuellement dans ce pays n’est plus juste». Siteny Randrianasoloniaiko a abondé dans ce sens en déclarant : «Jamais auparavant, le jour de Pâques, deux grands chefs d’église n’ont dit que ce qui se passe ici n’est plus juste. Actuellement, les Malgaches unissent leur voix pour dire que ce qui se passe à Madagascar n’est plus juste». Et lui de conclure : «Ce que nous faisons actuellement n’est pas une blague, c’est pour le salut du peuple malgache». À noter que lors de cette rencontre d’Andapa, une plateforme dénommée «Pro-Siteny» s’est constituée, laquelle oeuvrera (évidemment) pour le soutien de toutes les actions entreprises par ce président de « Mihava Tour ».