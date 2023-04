MANDRITSARA – Cent dix personnes intoxiquées au gâteau

Une avalanche de personnes victimes d’intoxication alimentaire a été constatée à l’hôpital de Mandritsara. Une “opération gâteau” a mal tourné.

Une opération gâteau a viré à l’intoxication alimentaire à Mandritsara. Au total, cent dix personnes ont dû être admises à l’hôpital. Jusqu’à hier, vingt-huit d’entre elles étaient encore placées en observation médicale. Cette intoxication massive est survenue pendant le week-end pascal. À cette occasion, une opération gâteaux a été organisée. Le prix du billet étant à la portée des familles à revenu modeste, de nombreux ménages y avaient participé. Les premiers symptômes ont commencé à apparaître le jour de Pâques. Une avalanche de personnes souffrantes a été par la suite enregistrée à l’hôpital. Le nombre de cas a continué à augmenter les jours suivants. La majorité des personnes frappées par l’intoxication est constituée de femmes et d’enfants. Des chefs de famille figurent néanmoins parmi les victimes. L’intoxication s’est manifestée par des malaises ambiants, des diarrhées chroniques et des vomissements répétés. Parmi les personnes atteintes, celles dont l’état avait été jugé préoccupant ont dû subir un lavage d’estomac ou ont été placées sous sérum. Après que les traitements ont été prodigués, les lits du Centre hospitalier du district de Mandritsara se sont vidés peu à peu.

Crème

La plupart des patients ont pu regagner petit à petit leurs foyers respectifs. Les vingt-huit personnes encore mises en observation médicale sont pour leur part hors de danger et reprennent peu à peu du poil de la bête. Selon les informations recueillies, le pâtissier qui a préparé les gâteaux à l’origine de cette intoxication alimentaire, honore depuis près de quatre ans des commandes dans de pareilles opérations, notamment pendant les jours de fête. Aucun incident n’a été signalé jusqu’à ce que cette hospitalisation massive vienne entacher sa réputation. À la lumière des explications recueillies, le problème est susceptible de provenir de la crème appliquée sur la pâtisserie et non de la pâte cuite. Hier, les autorités locales se sont rendues à l’hôpital pour apporter leur soutien aux souffrants encore gardés à l’hôpital.