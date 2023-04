Lancement d’une caravane du droit.

La caravane du droit, appelée Fiara zo, sera lancée pour renforcer la lutte contre la corruption, selon le compte-rendu du Conseil des ministres du 12 avril. Elle servira à informer le public sur la loi et les droits de chaque citoyen. L’objectif est de rapprocher la loi du peuple, de l’encourager à connaître également ses droits. Lorsque les citoyens connaissent la loi et leurs droits, ils ne sont pas trompés et attirés par la corruption. La caravane va commencer à Anjozorobe, du 26 au 28 avril, puis à Mampikony le 22 mai, et Fénérive-Est le 5 juin et à Ambalavao Tsienimparihy le 10 juillet. Des juges, des avocats, et des notaires participeront au Fiara zo. Des citoyens qui ont une affaire en justice peuvent, par ailleurs, déposer des plaintes pour résoudre leur difficulté. Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) est partenaire de cet événement.