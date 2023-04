JCI MADAGASCAR – Un concours pour les jeunes orateurs en vue

Le 15 avril , JCI Madagascar organise un concours pour les passionnés d’art oratoire et de débat. L’événement aura lieu au Comnat (Unesco) à Behoririka, dès 9 heures. D’après l’organisateur JCI Iarivo, si vous êtes passionnés de prise de parole en public, ce concours est pour vous. Pour participer au concours d’art oratoire, il faut présenter un discours de 5 à 7 minutes sur le thème « L’intelligence artificielle : menace ou opportunité pour les jeunes ? ». Quant au concours de débat, les participants doivent s’organiser en équipes de trois personnes et chaque membre sera évalué individuellement. Les thèmes seront tirés au sort sur place, pour corser les débats . L’objectif principal de l’organisation est de participer à l’épanouissement personnel et professionnel des jeunes, en améliorant leurs compétences d’orateur. L’une des organisations locales participant à ce concours, a souligné l’importance de ces événements pour booster les talents émergents. Ce concours se fait en sélection interne au niveau de chaque organisation locale, dont Iarivo. Les représentants de chaque OL se disputeront lors de la conférence régionale qui se tiendra prochainement. Ce programme incite les jeunes orateurs malgaches à venir pour montrer leur compétence. Mais aussi pour leur faire savoir que les jeunes ont des talents incroyables et peuvent faire partie des meilleurs dans le domaine de la prise de parole en public.