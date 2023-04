EXAMEN MÉDICAL – Le scanner de plusieurs hôpitaux publics non fonctionnel

Les dépenses des patients des hôpitaux publics, qui doivent passer un scanner, augmentent. Cet examen médical n’est pas disponible au sein de plusieurs centres hospitaliers universitaires (CHU) dotés d’une salle d’imagerie médicale. Leur scanner n’est pas opérationnel. C’est le cas du CHU Joseph Ravoahangy Andrianavalona, à Antananarivo, du CHU à Toamasina et du CHU à Fianarantsoa. «Notre malade va passer un scanner dans une clinique privée, car celui de cet hôpital ne fonctionne pas», témoigne la sœur d’une malade qui souffre de pancréatite. Cette famille va devoir chercher près de 300 000 ariary de plus que ce qu’elle avait prévu. Les frais de cet examen médical dans cette clinique privée coûteraient le double de ceux de l’hôpital public. La situation est pire si on tombe malade en province. Le malade est obligé de se déplacer jusqu’à Antananarivo, si le scanner est indiqué. Le déplacement doit se faire en ambulance, si l’état du malade est inquiétant. Alors que pour rejoindre la capitale, le tarif d’une ambulance qui part de Toamasina est de plus de 1 500 000 ariary. Le scanner est également un luxe pour les patients des hôpitaux des autres grandes villes, comme Tolagnaro, Nosy Be, Morondava, ou encore le Nord-Est. Il est indisponible dans ces villes. Cette situation devrait bientôt changer pour ces villes. Neuf scanners seront remis à Maroantsetra, Mandritsara, Fenoarivo Atsinanana, Morondava, Tolagnaro, Nosy-Be, Manakara , Sambava et Ambatondrazaka, selon le compte-rendu du Conseil des ministres qui s’est tenu au palais de l’Etat d’Iavoloha, le 12 avril. Des solutions doivent également être trouvées pour les scanners en panne des autres hôpitaux.