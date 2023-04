CONCERT – La pop indépendante et folk s’invite à Madagascar

Le groupe malgache Ny Jinja apporte un vent de fraîcheur à la scène musicale de Madagascar avec sa musique originale et unique, alliant pop indépendante et folk.

Le 15 avril 2023, le groupe se produira pour la deuxième fois au Centre Ivokolo d’Analakely, pour présenter ses talents et son art au public malgache. Ny Jinja, composé de jeunes artistes malgaches, a été créé pendant le confinement de 2020, et a participé au programme Talent Discovery Music organisé par le label Isaray Cultural Consulting. Le groupe est soutenu par le président du label, Solofoniaina Mampiray, qui a pour ambition de professionnaliser les jeunes artistes et de faire de la pop indépendante et folk un véritable joyau du patrimoine culturel malgache. D’après le président du label Isaray cultural consulting, le concert de Ny Jinja sera l’occasion pour les fans malgaches de découvrir un nouveau genre musical, encore inconnu à Madagascar.

Le groupe a déjà fait parler de lui grâce à son titre « Tomany » interprété par l’artiste slameur Feu Follet, et qui a suscité beaucoup d’intérêt sur les réseaux sociaux. Le concert de Ny Jinja durera une heure, pendant laquelle les six membres du groupe joueront également de la musique en direct. Des invités locaux et étrangers, Steph Rambi, Feu Follet, Moni, Netyk et Joseph Fatai, participeront également au spectacle .

Premier album

La pop indépendante et folk, créée dans les années 70 et ayant connu un grand succès dans les années 80 en Angleterre, s’invite donc à Madagascar avec Ny Jinja. Après ce concert le groupe prévoit également de sortir son premier album intitulé « Sioka » en mai, composé de cinq titres, il sera disponible sur les plateformes numériques et support physique. Ny Jinja incarne l’avenir de la pop indépendante et folk à Madagascar, et ambitionne de faire de ce genre musical un véritable joyau du patrimoine culturel du pays. Cet événement sera le lieu de rendez-vous pour tous les amateurs de musique en quête de nouvelles sonorités. Il sera l’occasion pour les fans malgaches de découvrir cette musique originale, énergique et inspirée par la nature, l’amour, l’encouragement et les bonnes vibrations.