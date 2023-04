BASKETBALL – INTER UNIVERSITÉS – Les équipes sont constituées

Le tournoi inter-universités « Mibala Tournament », organisé par l’université ISPM, se jouera du lundi 17 au dimanche 23 avril au gymnase de Mahamasina. C’est un tournoi de basket-ball réunissant trente clubs issus de différentes universités de plusieurs régions de Mada­gascar, dont 20 formations masculines et 10 féminines. Les basketteurs et basketteuses de l’AGRO sont parmi les plus expérimentés en tournois interuniversitaires. Mais face à plusieurs challengers comme l’organisateur du tournoi l’ISPM, l’ISCAM, l’IST, le CNTEMAD ou l’IUM filles et garçons, le challenge est de taille pour chaque équipe. C’est un tournoi qui coïncide avec la célébration du trentenaire de l’Institut supérieur polytechnique de Madagascar, ISPM. L’Institut veut se démarquer par rapport aux autres tournois qui ont eu déjà lieu auparavant. « Tous les matchs de basket-ball sont pareils, que ce soit en Amérique, en Europe en Asie, en Afrique ou à Madagascar. Aucune personne ne peut détenir à elle seule l’organisation d’un tournoi ou revendiquer le titre de propriété. Ce qui différencie un tournoi c’est son identité et ses particularités. Pour le nôtre, nous promettons de donner en temps réels les statistiques de chaque joueur et équipe participantes pour suivre de près les potentialités de chaque joueur et joueuse », confie Tantely Raboanary directeur de communication et de la relation externe de l’ISPM. Mibala Tournament suit la formule de tous les types de tournoi, allant des phases de poule en passant par des phases éliminatoires directes jusqu’en finale. L’ISPM, pour promouvoir son but premier, celui d’éduquer et d’enseigner, a établi dix règles de commandement. Elles doivent être respectées pendant le tournoi, du début jusqu’en finale, pour promouvoir l’esprit fraternel et la saine concurrence. Le plus important est le commandement numéro 6 qui dit que « tout dénigrement racial, ethnique ou interuniversitaire, est condamné par Mibala Tournament ».