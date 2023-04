AMBATOMARO – Une employée vole vingt millions d’ariary

Dix-sept millions vingt-cinq mille sur vingt millions d’ariary ont pu être récupérés. Cette somme a été volée par l’ancienne employée de maison chez une famille à Ambatomaro, le lundi de Pâques. La femme aurait été aidée par son mari. Ils se sont faits cueillir à Analamahitsy, mercredi. Ils ont déjà acheté un panneau solaire, une batterie et deux téléphones Android avec une partie de l’argent. Ces appareils ont été confisqués et rendus avec le pactole au propriétaire. Les deux présumés auteurs de l’acte ont été présentés au parquet, hier, au terme de leur garde à vue et enquête par la gendarmerie du poste avancé de Soamanandrariny. La femme a travaillé à Ambatomaro assez longtemps. C’est évident qu’elle connaît l’emplacement des clés de son patron. Elle a démissionné le 2 janvier sous prétexte qu’elle allait se marier. Or, elle y est revenue chercher les gros paquets pendant l’absence de son ancien employeur et sa famille qui sont allés se détendre ailleurs le lundi de Pâques. Ces derniers se sont rendus compte de la disparition de leur argent, le lendemain, alors qu’ils allaient acheter une voiture.