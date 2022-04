Pollution à Tolagnaro – Les résultats officiels des analyses restent flous

Les échos des analyses sur les échantillons d’eau d’Andrakaraka et de Mandromondromotra, Tolagnaro, sont restés lettre morte. Au grand préjudice des communautés de pêcheurs.

Toujours pas de résultats officiels des analyses menées sur les échantillons d’eau, indiquée comme déversée par la compagnie QMM et qui aurait tué des poissons dans des affluents de Tolagnaro.

Des bribes d’informations ont couru le 3 avril dernier évoquant l’achèvement des analyses conduites par l’Autorité nationale de l’eau et de l’assainissement (ANDEA). Et « les examens biologiques réalisés ont confirmé l’absence de tout impact sur les poissons ».

QMM a quelque peu fait savoir sa position en affirmant ce résultat négatif de pollution de l’eau et de l’environnement « récepteur » des eaux déversées vers les affluents. « Le taux d’aluminium de l’eau entre autres a été analysé et le risque était révélé au niveau d’un point où aucun relâchement d’eau n’est effectué », livre-t-elle.

Ce qui, en d’autres termes, veut dire que le taux d’aluminium n’est pas élevé là où QMM a effectué ses relâchements d’eau. Pour la compagnie, il convient de communiquer de manière officielle ces résultats, lesquels sont indiqués conformes aux analyses menées par son propre laboratoire.

Impacts

« La communication des fondements sur lesquels reposeraient ces déclarations devrait être faite publiquement et rapidement, par égard à la communauté locale et pour la vérité », a-t-elle lancé. Seulement, ni le ministère de l’Eau et de l’assainissement, ni l’ANDEA n’ont fait de communication allant dans ce sens jusqu’ici.

Une source auprès du ministère de l’Eau fait savoir que d’autres analyses vont encore être menées car les résultats des dernières analyses ne seraient pas « satisfaisantes ». Aucun autre détail n’a pu être obtenu.

Est-ce à refaire ou est-ce que d’autres éléments tels que l’analyse Ph ou le taux d’oxygène dissous seront pris en compte pour ces nouvelles analyses par exemple ? En tout cas, QMM encourage les autorités à réaliser tout examen complémentaire visant à identifier la source problématique ayant pu causer des impacts sur la vie des poissons.

Les autorités envisagent la mise en place d’un laboratoire indépendant à Tola­gnaro. En attendant, la communauté touchée par le souci de pollution, ne peut pas encore pêcher.

Cela fait deux mois maintenant que les pêcheurs d’Andrakaraka ne sont pas en activité et surtout, ne sont pas autorisés à utiliser l’eau environnante. Le gouverneur de la région Anosy a interdit la vente et la consommation des poissons issus des localités d’Andrakaraka et Mandromondromotra.

QMM continue d’approvisionner de l’eau potable pour ces communautés. Elle continue d’affirmer la pleine maîtrise de l’impact environnemental de ses installations. Les autorités sont ainsi incitées à se prononcer officiellement sur le cas. De nombreuses causes à effets sont en supputation.

QMM serait poussée à bout car l’exploitation minière semble ne pas être au goût de tout le monde. L’inves­tissement minier en général n’est pas la bienvenue à Madagascar. Les grandes compagnies sont toutes en difficulté, Kraoma, Base Toliara, QMM,…