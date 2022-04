Nosy Be – Le premier vol en provenance d’Italie est effectif

La surprise était au rendez-vous hier à l’aéroport de Nosy Be à l’atterrissage du premier vol du Boeing 787-9 Dreamliner, faisant partie de la flotte de la compagnie aérienne italienne Neos Air.

Il s’agit d’une compagnie italienne qui dessert des destinations de vacances très prisées au départ de ses bases de Milan Malpensa, Vérone et Bologne. C’est une bonne nouvelle pour le secteur touristique et les hôteliers de Nosy Be après deux ans de calvaire, deux ans d’absence à cause de la fermeture des frontières aériennes malgaches aux vols internationaux.

Le mercredi 13 avril, date de reprise de ce vol charter, restera à jamais marqué dans la mémoire des Nosybéens, suite à la pandémie de Covid-19.

L’avion moderne , immatriculé EI-XIN , aux couleurs bleu primaire et blanche , a atterri d’une façon spectaculaire à l’aéroport international de Fascène vers 09h26, avec 319 passagers de différentes nationalités et à majorité italienne. Parmi eux , figurent 70 Malgaches ayant tous la nationalité italienne. 234 de ces touristes sont des clients de l’Andilana Beach , les autres sont en open, libres de choisir d’autres établissements à leur guise. Ils vont séjourner dans l’ile aux parfums pendant une à trois semaines. Ce qui va créer de nouveau un flux monétaire pour la préfecture de Nosy Be.

La tradition est respectée. Des images impressionnantes ont été découvertes . Les pompiers de l’ADEMA ont copieusement arrosé le Boeing durant sept minutes lorsqu’il a avancé lentement vers le tarmac de l’aéroport.

Mesures sanitaires

Devant l’aéroport, un comité d’accueil composé de deux membres du gouvernement, en l’occurrence le ministre du Tourisme Joël Randriamandranto et celui des transports Rolland Ranjatoelina . Des personnalités politico-administratives locales et régionales étaient également présentes. Citons entre autres le député Tatis Chris et le gouverneur Daodo Arona Marisiky.

À l’extérieur de l’aéroport, des bus , des starex, ont envahi le parking attendant leurs clients respectifs. L’on a aussi observé la présence des guides touristiques. Et tout a été animé par la fanfare et les femmes danseuses de wadrah.

Cette réouverture s’accompagne de certaines mesures sanitaires comme l’obligation de porter le masque et d’effectuer un test TDR . Selon les informations, tous les passagers de Neos Air sont négatifs. Quant à l’avion, il a quitté Nosy Be dans la soirée avec soixante passagers à destination de Milan- Italie.

Le ministre du Tourisme a indiqué par ailleurs que la fréquence des vols continuera durant la saison de cette année . « Outre la compagnie Neos Air, Ewa Air viendra aussi dimanche prochain et ainsi de suite.Tout dépend de la demande de la compagnie qui souhaite venir, à l’exception d’autres qui nécessitent un examen particulier » a-t-il ajouté.

Ce vol est original et innovant au moment où la région Diana priorise le tourisme comme levier de son développement.

Outre le côté économique, cette liaison aérienne va faciliter le déplacement des touristes qui ont envie de découvrir les richesses de la région septentrionale de la Grande île. C’est prouvé que le transport aérien est le secteur qui va de pair avec le tourisme.