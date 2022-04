IRD – Le député Razafintsiandraofa réplique

Opposant ? Il ne l’est pas et ne le sera peut-être pas. Telle est la précision apportée hier par le député d’Ikongo et vice-président de l’Assem­blée nationale, Jean Brunelle Razafin­tsiandraofa, en réponse aux attaques dont il fait l’objet par ses propres pairs de l’IRD. Ces derniers l’ont en effet taxé d’être un opposant du régime et plus particulièrement du président de la République Andry Rajoelina, lorsqu’il est intervenu, le 29 mars dernier à Ikongo, à travers des propos plutôt inconvenants contre le pouvoir en place.

Brunelle Razafitsian­draofa s’est alors insurgé en déclarant : « Rapporter les doléances de la population (celle d’Ikongo) ne signifie pas une violation des règles ni la discipline du parti. On ne peut pas fermer les yeux quand on se trouve en face de conditions qui ne répondent pas aux besoins et aspirations de la population. La situation est telle qu’on ne peut pas la passer sous silence…»

Poursuivant ses explications, le député ajoute : «Nous sommes tous des députés de l’IRD. Pour ma part, je ne me considère pas comme un opposant. Aussi, ne vous inquiétez pas, il n’y aura pas de rupture de l’unité des élus pro gouvernement à l’Assemblée nationale. Des divergences de vue peuvent survenir, mais cela ne devrait pas aboutir à une division. L’IRD restera uni et toujours majoritaire à l’Assemblée nationale ».

Contactées sur ces déclarations du député Razafitsian­draofa, certaines confidences parmi les têtes pensantes du groupe parlementaire IRD, indiquent que des pourparlers sont déjà en cours. Attendre et voir donc !