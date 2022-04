Gestion de la capitale – La CUA allège la pression fiscale

Il fallait y penser. Aménager les charges fiscales de l’Impôt foncier sur les propriétés bâties dans la capitale pour désamorcer une crise sociopolitique latente. La CUA a assoupli ses exigences.

LA tension politique et sociale est montée de plusieurs crans à la mairie d’Antananarivo. Par les menées subversives orchestrées par Clémence Rahari­nirina, conseillère municipale élue sous l’étiquette de la mouvance présidentielle. Devenue une opposante endurcie. Une révolte sur fond de conflit d’intérêt entre les taxis de la ville et ceux à deux roues, toujours en quête de légalisation de leurs activités, toujours clandestines, traînant un boulet de mauvaises réputations.

À cette guérilla urbaine s’ajoute le refus des contribuables de passer à la caisse communale pour payer l’Impôt foncier sur la propriété bâtie, IFPB. Ils ont jugé trop excessif les montants exigés par la CUA. Dans cette démarche de fronde fiscale, ils ont emboîté le pas des entreprises du secteur privé, frappées de plein fouet par le redressement fiscal initié par la Direction générale des impôts. « Cette grève fiscale » a privé la CUA d’une ressource financière importante. Ce qui explique, en partie, le non-ramassage des ordures qui dé figurent l’image de la capitale aux yeux de ses habitants, obligés de supporter une odeur pestilentielle qui embaume leur quotidien.

Pour éviter que tous ces sautes d’humeur ne se joignent, pouvant ébranler davantage le régime en place, sachant que les séismes politiques ont eu comme épicentre la Place du treize mai, la CUA a décidé d’assouplir les exigences de l’IFPB. Une décision qui vise à inciter les assujettis à ne plus bouder les comptoirs fiscaux et, sur le plan politique, à détendre une atmos­phère de plus en plus pesante. Ainsi, selon les tranches à payer, des valeurs forfaitaires, en-dessous des plafonds, et d’importantes réductions ont été imposées.

Le tableau ci-dessous résume les modifications apportées par la CUA, affichées sur les murs des fokontany.

L’IFPB a toujours été une arme politique redoutable. Marc Ravalomanana, pour priver le jeune maire Andry Rajoelina d’un fonds de roulement adéquat, a déclassé la capitale au rang d’une commune urbaine de deuxième catégorie, au lendemain des municipales du 12 décembre 2007. Ce qui a eu pour effet immédiat de réduire à néant les retombées financières attendues de ces IFPB. Mais cette con­cession de la CUA risque d’affaiblir son autorité. Déjà, des marchands irréguliers recommencent à squatter les trottoirs de Soarano jusqu’ à Behoririka. D’autres indisciplinés vont défier la CUA, au détriment de l’assainissement de la première ville du pays.