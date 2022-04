Football – Nicolas Dupuis au poste de DTN : « J’ai pris mes quartiers depuis quelques jours »

Nicolas Dupuis est installé au bureau de la direction technique nationale, à la FMF. Il explique avoir été désigné après avoir répondu à l’appel à candidature lancé en février.

Réaction de Nicolas Dupuis, hier. L’ancien sé­lec­tionneur des Barea, qu’on n’a pas vu depuis quelque temps, est réapparu avec une nouvelle casquette. À savoir celui de directeur technique national.

Alors que des rumeurs soufflaient un départ pour l’étranger, le technicien français affirme qu’il est bel et bien sur le territoire malgache. Nous l’avons rencontré à son bureau, au siège de la Fédération Malgache de Football à Isoraka.

« On a attendu que les bureaux s’ouvrent. J’ai pris mes quartiers depuis quelques jours », a-t-il indiqué. Cette nomination était dans les tuyaux depuis plusieurs semaines. Mais aucune officialisation n’a suivi à Mada­gascar de la part de l’aile Alfred Randrianampionona. C’est à travers un média en France, So Foot, que l’information est sortie mardi soir.

Revenons au mois de février pour tout comprendre. L’aile dissidente de la FMF, emmenée par le deu­- xième vice-président Alfred Randriamanampisoa, publie un appel à candidature. Parmi les postes à pouvoir figure celui de DTN.

« J’ai été nommé il y a six semaines. J’avais déposé ma candidature. Il y avait une vingtaine de postulants. C’est un plaisir d’avoir été choisi par le comité exécutif », a poursuivi Dupuis. Concernant l’absence d’officialisation et la fuite auprès de So Foot, il assure qu’ « on ne voulait pas garder ça secret ».

Scission

L’article publié par le média français fait état d’une combine. Comme quoi un sélectionneur local sera placé à la tête des Barea, mais que Dupuis aura la mainmise sur la sélection. Le Français s’en dédouane, en martelant son choix explicite : « J’avais la possibilité de reprendre la sélection. Mais j’ai préféré postuler pour la fonction de DTN. Je veux travailler avec tout le monde pour développer le football malgache ».

Dupuis est donc installé à Isoraka. Pareil pour le secrétaire général nommé par l’aile Alfred, qui est également présent quotidiennement à la Maison du Football. Et l’autre camp dans tout ça ?

L’aile Raoul Rabekoto s’appuie sur la dernière lettre de la FIFA et souligne que : « le comité exécutif doit se réunir prochainement, sous la direction du premier vice-président, pour planifier l’organisation des élections ». Bref, la scission est toujours d’actualité. Chaque camp concocte ses propres activités. Pour preuve, l’aile Alfred Randria­manampisoa vient d’annoncer que la coupe nationale débutera d’ici peu.