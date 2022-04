Éducation nationale – Apurer toutes les dettes

Tous les arriérés seront payés cette année. Cette annonce a été faite hier par la ministre de l’Education nationale, Marie Michelle Sahondrarimalala, au lycée moderne d’Ampefiloha (LMA) à qui elle a remis des ordinateurs.

Ces arriérés de paiement concernent les indemnités des vacataires lors des différents examens et des aides dues à tous les enseignants. Le montant de ceux ci se chiffre à plus de 30 milliards d’ariary, et l’argent a déjà été transféré à toutes les directions régionales de l’Education nationale.

La ministre a toutefois précisé : « Les responsables doivent faire preuve de prudence dans la gestion et le décaissement des fonds pour éviter les abus. Ils sont encouragés à vérifier attentivement la liste des récipiendaires ». Sur un autre plan, elle a indiqué que dix mille postes budgétaires sont disponibles au niveau de la Fonction publique. Des postes destinés parti­culièrement aux enseignants, et qui seront répartis à tous ceux qui satisfont aux critères requis. Les enseignants FRAM ne seront pas en reste et recevront des avantages spéciaux.