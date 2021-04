Entrepreneuriat – Des business plans développés

Une quarantaine de business plans ont été développés par des porteurs de projet, récemment. Alphonse Maradona Ralahy, porteur de projet, et son groupe, sont parvenus à développer un projet de valorisation des déchets. Ils fabriquent et commercialisent du charbon écologique, appelé « Maitso Company ». D’autres groupes de porteurs de projets sont parvenus à développer d’autres produits et services comme de la confiture artisanale, de sauce fruit de marque Kifeo, qui sont déjà mises en vente ligne, des voyages organisés à Mantasoa.

Ces jeunes porteurs de projet, des universitaires et des organisations de la société civile provenant de différentes régions, ont suivi douze semaines de formation, sur le Programme de Formation à l’Entrepreneu­riat pour les Jeunes (STEP), pour parvenir à développer ces business plans. « La formation STEP est une formation centrée à l’action, c’est tout nouveau pour nous, on trouve que c’est une excellente méthode pour l’entrepreunariat… une ambiance conviviale, plein de rencontre… Nous avons eu les réponses à toutes les questions qui nous intriguaient avant, en ce qui concerne les problèmes courants rencontrés dans le monde des entreprises… Nous avons décidé de poursuivre notre projet même après la fin de la formation. », affirme Alphonse Maradona Ralahy.

Le Programme STEP est une initiative portée par l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco). Il a permis à ces jeunes porteurs de projet de se doter d’un esprit entrepreneurial, des compétences techniques, d’opportunités et d’outils, en l’occurrence leur business plan, pour mettre en œuvre leur idée de projet. L’Unesco les a doté d’un fond de démarrage. Ils vont bénéficier, par la suite, de l’accompagnement d’un mentor/formateur de leurs choix qui va les aider à finaliser leurs dossiers de demande de financement qu’ils pourront présenter auprès du Programme Fihariana.

Ce programme STEP est dirigé par le ministère de l’Enseignement technique et de la formation professionnelle, avec l’appui technique et financier de l’Unesco, et en partenariat avec la Commission nationale malgache pour l’Unesco, la Jeune Chambre Inter­nationale (JCI) Antananarivo, le Madagascar Entreprises Développement et le Programme d’État Fihariana.