Concours international d’écriture – Mention spéciale du Grand Jury pour Irma Larroque

Une Majungaise se distingue, à défaut d’être lauréate, en obtenant une Mention spéciale à la 15e édition de Chansons sans frontières. Elle se déclare satisfaite.

Une Majun­gaise de 38 ans, Irma Larroque Orelysse Raharinantenaina, a remporté la Mention spéciale du Grand Jury à la 15e édition du Concours international Chansons sans Frontières (CSF) cette année.

Il s’agit d’un concours international d’écriture de chanson en français, destiné à cent trente pays, autour des Droits de l’homme et la liberté d’expression. Pour chaque édition, un thème différent est proposé en lien avec « Dis-moi dix mots ». Le thème de cette édition était « Besoin d’air ». Le concours est ouvert à tous, un millier de participants issus de cent cinq pays ont pris part au concours.

« Le prix que j’ai reçu grâce à mon texte intitulé Emmène moi, est la Mention spéciale du Grand Jury. Pourquoi la chanson ? Parce que nous avons tous des chansons dans le cœur et la mémoire. À CSF, nous aimons et pratiquons la chanson dans toutes ses déclinaisons. » Irma Larroque en donne quelques exemples : traditionnelle, contemporaine, engagée, drôle, métissée, festive.

Livres inaccessibles

Elle insiste : « Et parce que la chanson est un art universel, les chansons qui concourent dépassent toutes les frontières. Avec la chanson, nous sommes tous un peu artistes, un peu poètes, et surtout très humains. Même si je n’ai pas gagné le concours, je suis fière et satisfaite d’y avoir participé », explique Irma Raharinantenaina.

Et d’ajouter : « J’étais déjà parmi les lauréats du concours d’écriture Diary Nofy en 2019. Le choix du type de concours n’est pas inopiné car, à Madagascar, l’accès aux livres est difficile, en particulier pour les enfants issus des zones rurales et/ou éloignées. Les livres, de fabrication locale ou étrangère, sont vendus à des prix inaccessibles à la masse populaire.»

Irma Raharinantenaina conclut : « L’on peine à trouver des livres en langue malgache, pourtant supposés être un vecteur de la culture nationale. L’objectif principal de cette initiative est de contribuer à l’amélioration de la qualité de l’enseignement en permettant un meilleur accès aux livres dans les zones rurales. »