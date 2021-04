Carion – Un Comorien écroué pour assassinat

Un jeune Comorien a été mis en prison à Antanimora, hier. Il est soupçonné d’assassinat.

Ses complices et lui avaient déposé le corps de leur victime à Betampona Carion.

Crime passionnel. Un Comorien âgé d’une trentaine d’années croupit à la maison centrale d’Anta­nimora depuis hier. Il est prévenu pour meurtre commis au mois de février. La gendarmerie de Carion a été saisie des investigations sur l’affaire dans laquelle a été impliquée le jeune homme. Celui-ci, après le forfait, avait deux fois changé d’adresse pour jouer au chat et à la souris avec les gendarmes. Dimanche, il a fini par tomber dans le piège. Il a été interpellé à Mahamasina. Il est responsable d’une salle de mus­culation au gymnase. C’était le 9 février, l’avis de disparition de Dinamalala Andriamamonjisoa, une femme de 26 ans, avait fait le tour de Facebook. On l’avait vue pour la dernière du côté d’Antanimena où elle portait une robe verte smockée à carreaux et à manche courte, d’après la publication. Sa famille l’avait cherchée partout, sans grand succès.

Alertée

Quatre jours plus tard, une personne informa le frère de la femme pour lui indiquer l’endroit où se trouvait sa dépouille. Aussitôt, la gendarmerie de Carion a été alertée, puisque le corps avait été déposé dans une maison vétuste abandonnée et éloignée dans la forêt, à Betampona. D’après le rapport des constatations, la défunte était déjà en état de putréfaction. Les indices recueillis par l’équipe judiciaire ont porté à croire qu’elle avait été assassinée dans des circonstances insupportables.

Une enquête a été dili­gentée après l’inhumation à Ambatolaona. Cela a mené à l’arrestation d’un des compagnons de la victime, dans la capitale. Pressé de questions, le captif a avoué avoir été dévoré par la jalousie. Ce qui aurait poussé ses rivaux et lui à comploter contre la jeune femme. Le premier suspect avait cité le Comorien. Or, ce dernier a nié jusqu’au bout avoir pris part au crime. Il a également refusé de dénoncer deux autres comparses qui étaient cagoulés au moment de l’acte, selon les infor­mations judiciaires. Le Comorien a été mis en prison en attendant le jour où il se présentera à la barre de la cour criminelle du tribunal de première instance d’Antananarivo.