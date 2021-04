Bilan covid-19 – Antananarivo reste l’épicentre de l’épidémie

Les porteurs du virus de Covid-19 détectés à Antananarivo sont largement supérieurs à ceux des autres régions.

La région d’Analamanga regroupe à elle seule les 66% des cas confirmés positifs au coronavirus, à la date du 12 avril. Sur les deux cent vingt-quatre cas détectés, dernièrement, cent quarante-neuf cas se trouvent à Analamanga. La ville d’Antananarivo est la plus touchée, avec quatre vingt onze nouveaux cas. La capitale reste l’épicentre de l’épidémie, depuis le début de la deuxième vague. « L’usage des véhicules de transport en commun favorise la propagation de ce virus, dans la ville d’Antananarivo. Beaucoup trop de personnes circulent », indiquait un médecin, hier. Pour lui, l’État doit suspendre les moyens de transport en commun dans la capitale, momentanément, pour limiter la propagation du virus.

Avec le nombre élevé des porteurs du virus à Antananarivo, les hôpitaux et les centres de traitement Covid-19, sont pleins. Il manque de la place pour tout le monde. En plus des CTC-19 de Mahamasina, du village Voara à Andohatapenaka, d’Ivato et d’Alarobia, qui accueillent les formes modérées du coronavirus, d’autres endroits sont sur le point d’être aménagés pour accueillir des patients. Le gymnase d’Ankorondrano est prêt à accueillir des patients. Il dispose d’une centaine de lits et de con­centrateurs d’oxygène à chaque lit. Un espace sur le Bypass deviendra également un hôpital, temporairement. Des hôtels seront aussi réquisitionnés pour augmenter la capacité d’accueil des centres de prises en charge des malades, à Antananarivo.

À part Analamanga, de nouveaux cas ont été détectés dans onze autres régions. Dix à Diana, quatorze à Matsiatra Ambony, trois à Boeny, six à Vakinan­- karatra, quatre à Amoron’i Mania, onze à Androy, neuf à Bongolava, cinq à Analanjirofo, quatre à Anosy, quatre à Ihorombe et cinq à Itasy.

Trois cents patients sont en cours de traitement, deux cent quatre vingt-huit présentent la forme grave de la maladie. Six sont décédés, dernièrement, dont deux à Analamanga, trois à Diana et un à Analanjirofo.