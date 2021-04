Antanimena – Un multirécidiviste capturé

Un jeune homme de 25 ans, bien connu de la police à cause de ses antécé­dents judiciaires, a été arrêté de nouveau, hier, sur la route d’Antanimena vers Ankorondrano. Il avait déjà écopé d’une peine de prison ferme pour meurtre, puis il a été renvoyé derrière les barreaux pour avoir commis un vol. Cette fois, il a été pris en flagrant délit en train de voler un piéton. Il lui a arraché son argent, son portable, son badge d’étudiant et sa carte bancaire. Il n’est pas allé très loin quand il s’est fait arrêter par les policiers du poste avancé d’Antaniavo (PPA4). Il n’a pas pu s’échapper. Il a, tout de suite, été embarqué et mis en garde-à-vue. Son comparse a également été attrapé dans les mailles du filet. Ils seront traduits au parquet une fois leur interrogatoire terminé. Le récidiviste fait partie de la bande des cinq. Il est connu sous le sobriquet de Bolo. Il parcourt Antanimena, Ankorondrano, Ivandry, Ankazomanga, Tsaramasay, Andraharo et Ambohima­narina pour voler des personnes ou dévaliser des maisons avec ses complices, selon les informations signalées. Il vient du fokontany de Tsaramasay. Le butin a été rendu à son propriétaire après sa déposition.