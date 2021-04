Andoharanofotsy – Trois cambrioleurs pris sur le fait

La police de Tanjombato a arrêté trois bandits hier matin dans le quartier d’Ankaraobato. Ils rôdaient autour de la maison depuis un moment. La police est arrivée et a dû tirer en l’air. Les bandits se sont rendus. Vendredi le même foyer a été attaqué par six bandits armés. Selon la déposition de la victime, ils ont facilement sectionné le cadenas du portail avec une pince-boulon. Puis ils ont neutralisé le gardien en aspergeant une substance piquante a ses yeux avant de fracasser la porte d’entrée. Les occupants se sont réveillés et ont pu appeler la police. Les bandits se sont enfouis en tirant des coups de feu. Ils s’en sont pris à une autre maison au By Pass où ils ont pris des téléphones, des bijoux, de l’argent sans s’en prendre aux propriétaires.

La commune d’Andoha­ranofotsy fait l’objet d’une série d’acte de banditisme depuis la semaine passée. Pendant trois jours, de mardi à jeudi, le quartier de Belam­banana a été secoué par une série d’attaque armée assortie de viol.

Le fokonolona avec le soutien du maire a voulu rétablir le Andrimasom-pokonolona, mais la gendarmerie l’a déconseillé à cause du couvre-feu sans rien proposer. La population vit ainsi dans une extrême angoisse.