VISIBILITÉ – Aeropub s’associe avec Ravinala Airports

La société Aeropub a été sélectionnée pour gérer et innover les emplacements publicitaires sur l’ensemble du périmètre des aéroports d’Antananarivo et de Nosy Be.

Ravinala Airports, gestionnaire des aéroports internationaux d’Antananarivo et de Nosy Be, a comme vision de devenir un opérateur aéroportuaire de référence dans l’océan Indien. Cette vision commence par l’amélioration de la qualité de service aéroportuaire et de l’expérience passager. Selon Julien Coffinier, Directeur général de Ravinala Airports, « Il y a quelque temps, au départ ou à l’arrivée, la profusion de publicités cachait non seulement les informations clés pour s’orienter dans les terminaux, mais créait aussi un sentiment d’inorganisation et de trop-plein, qui réduisait l’impact des messages publicitaires et qui desservait ainsi la première ou dernière impression des passagers, et par extension l’image de Madagascar. Confier la gestion des emplacements publicitaires à une société professionnelle dans ce domaine aérera visuellement les terminaux nationaux et internationaux et améliorera l’expérience passager. Cela nous permettra de nous élever aux meilleurs standards internationaux concernant la publicité aéroportuaire. ». Aeropub a remporté l’appel d’offres international lancé en 2020 pour la gestion des espaces publicitaires au sein des aéroports internationaux d’Antananarivo et de Nosy Be.

Elle s’engage à fournir des prestations d’excellence en matière d’affichages en mettant à disposition des annonceurs deux types de panneaux au sein de ces deux aéroports , un parc de panneaux statiques, ou panneaux de longue conservation, dans les emplacements les plus stratégiques,et un autre parc de panneaux dynamiques, avec des supports innovants, à la pointe de la technologie, qui s’adaptent parfaitement à toute forme de communication numérique. Aeropub se chargera également des animations commerciales, avec des offres sur mesure qui seront adaptées aux besoins de chaque demandeur. Ainsi les annonceurs qui souhaitent une visibilité active pourront profiter de quelques espaces identifiés dans les aéroports, pour organiser des expositions, des stands de ventes flash ou opter pour le street marketing. Felana Rakotoalivololona, Administrateur général d’Aeropub, prévoit qu’ « Aeropub apportera une dimension internationale aux marques de toutes les entreprises, quels que soient leurs domaines d’activités. Nos offres répondent aux besoins de ceux qui recherchent une campagne de communication percutante, au sein d’un environnement maîtrisé, avec une cible bien définie.»