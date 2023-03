Un accord trouvé avec les pétroliers

Des chiffres qui étourdissent. Selon la ministre de l’Économie et des finances, « les pétroliers, toutes professions confondues, doivent à l’État 1136 milliards d’impôts et taxes, de 23 milliards d’ariary pour les redevances du secteur, RDS, et de 247 milliards pour le Fonds routier qui fonctionne avec un reliquat ou solde de 578 milliards d’ariary. Les pétroliers s’engagent à s’acquitter de leurs arriérés mais l’État aussi va éponger leurs passifs, nés des écarts entre les prix réels du carburant et ceux affichés à la pompe. L’État va s’y employer avec des Bons du trésor spéciaux, BTS. Ce qui éviterait leur comptabilisation au déficit primaire. A la différence des subventions pures et simples. La Jirama aussi va bénéficier de ces BTS, sous forme de prêt. Il faudra attendre un décret pour mettre ces BTS sur ces transferts envisagés ».