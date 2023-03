TOLIARA – Rajoelina termine sa tournée sur une note de tendresse

Le couple présidentiel et sa suite ont quitté Toliara, hier. Ils ont conclu cette tournée dans la ville du soleil par une distribution de cadeaux à sept mille deux cents enfants, dans le cadre du projet caritatif “shoes box”.

Rideau sur le déplacement présidentiel dans le Sud-Ouest. Andry Rajoelina, président de la République, accompagné de son épouse, Mialy Rajoelina, a quitté Toliara, hier, en fin d’après-midi. Un départ qui met un point final à une tournée socio-politique de trois jours, notamment, pour témoigner son soutien aux sinistrés suite au passage du cyclone Freddy, mais aussi pour sonder la cote de popularité du chef de l’État dans la ville du soleil.

Cette tournée présidentielle a été conclue sur une note de tendresse, avec la distribution de cadeaux à des enfants de 2 à 14 ans, dans le cadre du projet “Shoes box”. Il s’agit d’un programme initié par une association religieuse américaine dénommée Samaritan’s Purse. Il est mis en œuvre à Madagascar par l’Organisa­tion non gouvernementale (ONG) TAK ou “Tetikasa ankizy krismasy”.

L’idée de base est d’inculquer aux enfants, dès leur plus jeune âge, l’esprit chrétien de la compassion et du partage. Aussi, dans le cadre du projet “Shoes box”, des enfants américains économisent durant une année sur leur argent de poche. A l’approche de Noël, ils achètent des jouets, des fournitures scolaires ou d’autres cadeaux, qu’ils rangent dans une boîte à chaussures. Chaque boîte à chaussures est destinée à un enfant issu d’une famille vulnérable dans le monde, dont Madagascar.

L’ONG TAK est active à Madagascar depuis 2003, conjuguant actions sociales et évangélisation. Comme l’indique le pasteur Philibert Randriamananjara, son premier responsable, le projet “Shoes box” a le vent en poupe, avec une collaboration franche de l’État depuis quelques années. En 2022, notamment, une franchise douanière a été accordée aux conteneurs transportant les boîtes à chaussures. Pareille­ment pour cette année 2023.

Partager de la joie

Aussi, quarante-quatre conteneurs de boîtes à chaussures remplies de cadeaux débarqueront au port de Toamasina. Elles sont destinées à trois cent quatre-vingt mille enfants dans les vingt-trois régions. Après les enfants du centre Akamasoa, le 25 décembre dernier, ce sont sept mille deux cents enfants issus d’une dizaine d’écoles publiques et privées de Toliara qui en ont bénéficié, hier. Il y a eu notamment quatre-vingt-dix écoliers de l’école inclusive de la capitale de la région Atsimo Andrefana.

Après un marathon social et politique au chevet des sinistrés suite au passage du cyclone Freddy, et afin de jauger son capital sympathie dans l’Atsimo Andre­fana, notamment à Toliara, c’est avec cette distribution de boîtes à cadeaux aux enfants que s’est close la tournée présidentielle. Avec son épouse, constamment à ses côtés durant ce déplacement d’une portée politique cruciale, Andry Rajoelina a parcouru le terrain du stade maître Kira pour remettre les dons et échanger quelques mots et des étreintes avec les enfants.

Visiblement, la première dame reste un atout pour le capital sympathie du président de la République. Au milieu des va-et-vient des uns et des autres, du stress des organisateurs, de l’animation musicale et des cris de joie des enfants, quelques réactions de la première dame, toujours aussi spontanée, ont cassé la rigueur protocolaire. Des scènes où Mialy Rajoelina, accroupie sur la pelouse, a aidé les plus petits qui se débattaient farouchement pour défaire les scotchs qui scellaient leur boîte à cadeaux.

Les regards des enfants, leur sourire, l’exultation des uns ou la joie timidement esquissée des autres, le regard émerveillé de certains en voyant les jouets et autres cadeaux, à l’ouverture de leur “shoes box”, ont fait fondre le cœur des plus stoïques des adultes. “Partager de la joie. Partager des sourires aux enfants”. Voilà justement le but de la distribution des “shoes box”, surtout après les jours sombres causés par le passage du cyclone. À s’en tenir aux scintillement des regards et des sourires des enfants, à l’émotion que cela a suscité chez les adultes, l’objectif est atteint.

Rajoelina au chevet de Morombe

Avant de conclure sa tournée dans la région Atsimo Andrefana, le Président Andry Rajoelina, accompagné de son épouse, s’est rendu dans le district de Morombe. La ville de Morombe et les autres communes du district, tout comme d’autres circonscriptions de la partie Sud-Ouest du pays, ont été mises à mal par les rafales du cyclone Freddy. “L’amour ne tient pas compte des distances. C’est pour cela que je suis ici, en personne”, a déclaré le chef de l’État. “Les vrais amis sont ceux qui sont présents dans les moments difficiles”, est une phrase martelée dans les prises de parole durant cette tournée présidentielle. Que ce soit à Toliara, à Ankililaoke, jusqu’à Morombe, ces mots ont été soulignés par les orateurs. “Vous me témoignez votre amour et soyez-en assurés, cet amour est réciproque”, est la réponse du locataire d’Iavoloha aux habitants de Morombe. En réponse aux sinistrés, des vivres et des kits solaires ont été remis aux habitants de Morombe. Tout comme dans les autres districts, l’idée est que les vivres permettent d’aider les bénéficiaires durant un mois. Morombe s’est également vu doter d’une ambulance 4×4 flambant neuve, ainsi que d’un nouveau groupe thermique pour l’approvisionnement en électricité.