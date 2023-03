TENNIS – CIRCUIT U14 – Mahery et Mirija battus en quarts

Les deux jeunes raquettes malgaches qui se sont alignées sur le circuit africain U14, Grade 1, un tournoi d’échauffement (ou « Warm Up » selon le jargon) précédant le championnat d’Afrique U14 qui aura lieu du 16 au 23 mars à Togo, ont quitté le tournoi en quarts de finale hier. Mahery Raoily s’est incliné en 2 sets 4/6 3/6 devant le Marocain Komat Ghali après avoir résisté au premier set. Les deux joueurs se sont rendus coups sur coups jusqu’à quatre jeux partout. Komat Ghali a réussi un break avant de confirmer pour s’adjuger le premier set. Le second set a tourné à l’avantage du jeune Marocain, plus frais physiquement et plus fort tactiquement. Mahery Raoily a tout tenté pour revenir mais il n’est pas arrivé à suivre le rythme imposé par son adversaire.

Quant à Mirija Andrian­tefihasina, il s’est incliné en 2 manches 1/6 1/6 devant le Nigérian Oluwaseun Peter Ogunsakin. Le jeune malgache a commis trop de fautes directes sans avoir réussi à entrer dans son match. Malgré la défaite en quarts de finale par les deux jeunes raquettes malgaches, ils ont fait un beau parcours au premier tour et en huitième de finale.

Tournées européennes

Au premier tour, Mirija Andriantefihasina a surclassé le Tunisien Ben Romdhan Salim en deux manches 6/1 6/1 tandis que Mahery Raoily a surclassé le jeune Nigérian Edwards David en 2 sets 6/1 6/1. En huitièmes de finale, les deux jeunes malgaches ont survolé les débats en donnant une leçon de tennis à leurs adversaires respectifs.

Mirija Andriantefihasina a écarté de sa route l’Égyptien Elhelaly Mohanad en deux manches 6/3 6/2 tandis que Mahery Raoily a dominé le Sud-Africain Snyman Johan­nes en 2 sets 6/2 6/2.

La délégation malgache ne s’est pas sentie seule en terre togolaise car la diaspora malgache de Lomé est venue en masse pour supporter les joueurs malgaches. La famille Naivo et Lanto Rasoloma­nana a apporté son soutien pour mettre la délégation malgache dans les meilleures conditions pour disputer le tournoi, surtout la préparation du championnat d’Afrique U14 qui débutera le 16 mars prochain. Ce tournoi d’échauffement n’est que partie remise.

Les deux jeunes joueurs malgaches n’ont pas changé d’objectif, faire mieux au championnat d’Afrique car l’enjeu est la recherche des trois premières places synonymes d’une qualification pour participer à des tournées européennes avec les avantages y afférentes (les billets d’avion, l’hébergement et l’hôtellerie).