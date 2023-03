MMA – INDIAN OCEAN OPEN – Feno et Birinod victorieux à Maurice

La Grande île était représentée par quatre combattants à l’Open de l’océan Indien de MMA amateur à Maurice. Deux des trois engagés dans la catégorie des seniors ont remporté la victoire.

Madagas-car a brillé à sa toute première participation. Deux des quatre porte-fanions de la Grande Ile ont remporté la victoire à l’Indian Ocean Open Championships amateur de mixed martial arts (MMA). La compétition régionale s’est déroulée ce samedi à Quatre-Bornes, sur l’île Maurice. Engagé dans la catégorie des seniors -61kg, Feno Fitahiana Tojosoa Herman s’est imposé par KO dès le premier round face au Mauricien Cheerer Mooise. Lahamavonjy Birinod, dans la catégorie des -70kg a, pour sa part, écarté un autre Mauricien, Joseph Giraud, une victoire à

l’unanimité par les quatre juges de coin, après la quatrième round supplémentaire car les deux combattants étaient à égalité au terme de la troisième reprise. Les deux autres combattants malgaches ont, quant à eux, cédé devant leurs adversaires respectifs. Dans la catégorie des -66kg seniors, Andoniaina Ratolojanahary s’est incliné devant le Réunionnais Antoine Delpuech, battu par soumission à trente secondes de la fin du combat alors qu’il menait aux points. Le plus jeune de l’équipe, Mandresy Fitia Andriam­bahoaka, n’a pas fait le poids contre le Mauricien Nickhill Mane, chez les cadets moins de 55kg, battu par décision de l’arbitre.

Première participation

C’était la première participation malgache en compétition internationale de MMA dans les îles voisines mais les combattants de la Grande île ont déjà participé et brillé aux tournois internationaux et régionaux en pancrace. Ce championnat de l’océan indien open amateur de MMA a vu la participation de cinq pays de la région, Maurice le pays hôte, Madagascar, la Réunion, les Comores et l’Afrique du sud. Après les deux années perturbées par la pandémie de la covid-19, les activités se relancent pour l’association sportive MMA of Madagascar, présidée Luc Andriambahoaka. Mada­gascar compte aligner des combattants au prochain championnat d’Afrique qui aura lieu à Maurice au mois de juin et au championnat du monde au mois d’août à Abu Dhabi. La délégation malgache de Maurice sera de retour au pays ce jour.