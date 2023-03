MÉTÉO – La ressortie de Freddy en mer pour cette semaine

Actuellement au Mozambique, faisant des ravages et de lourds bilans humains, la ressortie en mer se précise pour Freddy, selon Météo France Réunion. En effet, au stade de dépression sur terre Freddy poursuit son évolution en avançant progressivement vers le Nord-ouest. Hier, il était situé entre le Mozambique et la pointe sud du Malawi. Selon les prévisions de Météo France Réunion sur sa page, Freddy s’affaiblit en termes de vents et il devrait rester dans cet état pour les prochains jours. Son retour en mer est donc prévu pour cette semaine, notamment au milieu de la semaine. Toutefois, cet amerrissage ne va pas permettre une réintensification de Freddy, déjà dans un état affaibli. Le bulletin de Météo France le confirme. “En milieu de semaine, une ressortie en mer de Freddy dans le canal du Mozambique est prévue, mais à un stade très affaibli. Les conditions environnementales dans lesquelles le système devrait évoluer ne sont pas favorables à une future ré-intensification”. Pour le site cycloneoi.com, les prévisions s’alignent, tout en indiquant que la transformation de Freddy en tempête ne serait pas prévue lors de cette ressortie en mer. Pour la Grande île, la menace cyclonique est exclue pour le moment. Toutefois, la pluie pourrait être au rendez-vous. Le périple de Freddy continue après un mois et sept jours de voyage depuis le Bassin australien jusqu’au Canal de Mozambique. Ce système détient ainsi le record de durée de vie le plus long.