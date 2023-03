LYCÉE PHILIBERT TSIRANANA – Mobilisation pour réparer la clôture

Le passage du cyclone Cheneso vers la fin du mois de janvier dernier à Mahajanga, a provoqué de lourds dégâts dans la ville de Mahajanga. Les fortes crues ont alors ravagé la clôture du lycée Philbert Tsiranana. Un comité de la reconstruction est mis en place et présidé par un élève de la classe de terminale ainsi que les deux responsables du lycée dont le proviseur et tant de membres représentant d’établissement, pour s’occuper du suivi des travaux de réparation. Les travaux ont déjà débuté la semaine dernière. Le ministre de l’Ensei­gnement supérieur et de la recherche scientifique, a déjà remis une enveloppe de six millions d’ariary. Des élus les députés de Mahajanga et des anciens du lycée se sont mobilisés depuis quelques semaines et contribué aux travaux de réparation de la clôture en béton. La vice-présidente de l’Assemblée nationale, députée Lalao Rahantanirina dite Ninah, ainsi que le sénateur Alidy, l’ancien président de la Caf, Ahmad Ahmad et tant d’autres personnalités ont apporté leur part de briques dans les travaux.

Dégâts

Le président de Tanora vonona hampandroso ny faritra Boeny (TVFHB) Maha­janga et des partenaires dont la pharmacie Hazavana ont chacun contribué. Des sacs de ciment, de l’argent liquide, d’autres matériaux ont déjà été remis au comité. La construction du nouveau complexe multisport tout près est une des principales raisons de cette dégradation de l’environnement dans l’enceinte du lycée. En janvier, les canaux trouvant sur la route où sont bâties les fondations de cette grande infrastructure sportive sont obstruées depuis le début des travaux. Ils ne seront plus jamais fonctionnels comme auparavant. Les eaux ont alors dû trouver un autre chemin pour couler en janvier, lors du cyclone Cheneso. Elles ont alors emporté et démoli la clôture en béton et inondé tous les bureaux de l’administration et des salles de classe en janvier. Des tas de boues ont inondé les bureaux des responsables du lycée jusque dans la bibliothèque et partout dans l’établissement. Depuis, les dégâts environnementaux s’étaient multipliés.

Les pluies diluviennes de la semaine dernière ont continué de submerger toutes les salles jusqu’au terrain de sport plus loin le terrain d’handball et la salle des sports. Du jamais vu.

On craint le pire à chaque période de pluies. D’ailleurs, la route devant le lycée est habituellement source d’une inondation à chaque période de pluies. Une solution drastique devra être envisagée pour éviter des lourdes conséquences.