Durant une conférence de presse, hier à Ankadifotsy, la Fondation Friedrich-Ebert (FES) Madagascar et la Délégation de l’Union européenne (UE), ont officialisé le lancement du projet Participe. Il a pour objectif de sensibiliser les citoyens à devenir des acteurs engagés dans la mise en place d’un processus électoral plus transparent, démocratique et égalitaire à Madagascar à la veille des élections de novembre 2023. Ce but s’articule sur deux axes, celui du renforcement de la participation des jeunes et des femmes dans les affaires publiques et la vie politique, ainsi que celui du renforcement des capacités des partis politiques pour un processus électoral plus transparent, démocratique, participatif et égalitaire.