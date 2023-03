INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES – Début des travaux d’urgence des points noirs sur la RN4

Le nouveau ministre des Travaux publics, le Colonel Andrianatrehina Ndriamihaja Livah, a effectué sa toute première sortie en public à Maevatanana et à Mahajanga le week-end dernier.

Il a constaté de visu l’état de dégradation avancée de la chaussée et de l’infrastructure routière nationale qui desservent plusieurs axes dont celui vers la RN6, dans la zone Nord.

Les travaux de réparation de la portion de route à Maevatanana, juste à l’entrée de la ville, près de la station d’essence Total, débuteront avant le 20 mars prochain, d’après le ministre. Ce, dans le cadre des travaux d’urgence qui nécessitent très rapidement une réparation ,face au risque menaçant de coupure totale de la voie.

« Plusieurs points noirs sur la RN4 nécessitent des travaux d’urgence, surtout à Maevatanana. Les eaux stagnantes à longueur d’année continuent d’agresser la route nationale. Un grand trou profond est observé. Cette situation perturbe complètement la circulation, donc le retard des taxis-brousse, l’usure des pièces des véhicules et tant d’autres problèmes. Les travaux sont inclus dans le cadre du projet CERC (la composante d’intervention d’urgence conditionnelle ou « contingency emergency response component ») et du projet de développement durable du secteur routier (PDDR) financé par la Banque mondiale. Les travaux commenceront au plus tard le 20 mars prochain. Le traitement des points noirs et la réhabilitation des routes nationales, à savoir celle de la RN2, RN6 et la RN7, seront terminés vers le mois d’octobre », a promis le ministre des Travaux publics.

Radiers

La portion la plus dévastée, à Mahitsy, dans la région Analamanga, ne sera pas en reste. Elle sera également réhabilitée d’urgence. Par ailleurs, la réfection de la route sectionnée en deux à Anjiajia, au PK 378 et PK 434+700, à cause du cyclone Cheneso, entraînant une forte perturbation de la circulation depuis plus de deux mois, a déjà commencé il y a deux semaines.

Une nette amélioration de l’état de la voie est constatée aujourd’hui. L’entreprise chinoise Zhongmei, qui a obtenu le marché sur le chantier et le long de la RN4, est en pleine action.

La route est surélevée et l’accès sur le terrassement ne pose plus de problème pour les véhicules particuliers et les poids lourds.

Toutefois, quand la déviation à gauche de la route coupée sera bien en place, des radiers en dur seront créés car une rivière coule tout près. D’ailleurs, les fortes crues ont emporté la nationale en janvier dernier. En parallèle à la visite au croisement d’Anjiajia, la délégation ministérielle a effectué une descente à Andranofasika, lieu d’amoncellement de tas de sable qui obstruent totalement la chaussée au PK 449 et au PK 450.