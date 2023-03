GESTION DE RISQUES – Le réseau de communication Ifandray mis en place

Améliorer le système de remontée et de partage d’informations relatives à la Gestion des risques et catastrophes (GRC) dans la région Boeny. Tel était le but de l’atelier organisé par le bureau national de gestion des risques et de catastrophes (BNGRC), qui s’était déroulé à Andranofasika du 9 au 11 mars. Dans cette optique, le Réseau de communication iFandray GRC a été créé . Le Réseau iFandray GRC sera désormais la seule source officielle d’informations sur les risques et catastrophes dans toute la région Boeny. L’atelier était organisé conjointement par le BNGRC et la plateforme communication pour le développement ou C4D/SBC (Social Behaviour Change) Boeny et financé par l’UNICEF Madagascar. Le réseau existe au niveau national et est créé dans la région dans le but de préparer à l’avance, pendant et après les risques et catastrophes et surtout pour changer de comportement. Secundo, grâce à la sensibilisation et l’éducation de tous les acteurs du Réseau Ifandray, toutes les informations sur les risques et catastrophes seront réunies dans un seul centre officiel et d’une source unique. Et enfin, les impacts négatifs des catastrophes sur la communauté sont réduits lorsque la communication est rapide, claire, exacte et officielle. « Cette communication renforcera la résilience de la population aux catastrophes naturelles ou accidentelles. Il faut inclure dans le plan de travail annuel du réseau iFandray des exercices de simulation ou SIMEX au niveau de chaque communauté, pour éviter à l’avance d’éventuelles erreurs, avant d’affronter les vraies catastrophes. Il sera plus facile de préparer à l’avance les réponses d’urgence justes et appropriées pour les sinistrés », a déclaré Mokhtar Andriantomanga, gouverneur de la région Boeny. « Un arrêté doit être adopté pour statuer que le Réseau de communication iFandray GRC sera la seule source officielle d’informations sur les risques et catastrophes dans tout le territoire de Boeny », a indiqué Lahinaina Fitiavana Ravelomahay, préfet de Mahajanga. Les autorités dirigées par le gouverneur de la région Boney et le préfet de Mahajanga ont également assisté à l’atelier, ainsi que les membres des comités régionaux de GRC.