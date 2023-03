Des montants prédéfinis

Une question qui taraude plus d’un. Pourquoi les déblocages financiers du FMI ne sont pas les mêmes. Son représentant résident, Mokthar Benlamine, et Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, ministre de l’Économie et des finances, ont apporté des réponses sans équivoque. « L’actuelle Facilité élargie de crédit ( FEC) de 312 millions de dollars en tout, va être divisée en sept tranches, donc de six revues. Les montants de chaque partition ainsi que les dates de leurs disponibilités ont été précisés au début du programme. Il n’existe pas d’autres éléments à ajouter». Pour Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, « l’essentiel c’est ce passeport du FMI qui autorise les autres bailleurs de fonds à intervenir dans le soutien des projets du gouvernement ».