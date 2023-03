DANSE SPORTIVE – LA RÉUNION – Toky et Valencia en argent

Le couple porte-fanion malgache médaillé d’argent, Victorien Tokiniaina Razafin­draibe et Nambinintsoa Marie Valencia Andriambo­lolona, du club Six Seven Group d’Antsirabe, termine à la seconde place du championnat multidanse de la ville de Tampon à la Réunion, ce dimanche. L’équipe malgache était en lice en discipline latine. Toky et Valencia ont été classés troisièmes au dernier championnat de Madagascar de danse sportive latine. «Suite à l’indisponibilité des deux couples champions et vice-champions nationaux, le déplacement est revenu alors au couple classé troisième pour représenter Madagascar» explique le président de la Fédération malgache de danses sportives et danses de salon, Rija­manitra Randrianarisoa qui dirigeait la délégation à la Petite Île. La participation malgache s’est réalisée à l’invitation du comité régional de la Fédération française de danse de la Réunion, en collaboration avec l’organisateur, CITÉdanse Réunion.