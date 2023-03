ANTSIRABE – Un élève policier soupçonné de vol

En cavale. La direction de l’École nationale des inspecteurs et agents de police (ENIAP) d’Antsirabe a diffusé un avis de recherche, le 9 mars, visant à retrouver le dénommé Réimbert Salvat Tovandredafy, âgé de 25 ans. Cet élève agent de police demeure introuvable et le responsable de l’établissement n’a voulu donner aucun détail. D’autres sources fiables ont révélé qu’il a commis un vol avant de prendre le large le 6 mars. « Tous les élèves ont fait un prêt bancaire. Un collègue qui partage la même chambre avec lui a laissé son code avec sa carte. Puis, il l’a raflé et est allé faire un retrait. Le prêt était trois millions d’ariary, mais j’ignore combien il a pu retirer. Il s’est enfui dès qu’il s’est rendu compte qu’il a été démasqué », assènent-elles. « Le prêt est une sorte de collaboration entre l’école et la banque. Il sert à s’approvisionner pendant la formation », expliquent-elles. Le déserteur aurait été enregistré par la caméra de surveillance de la banque où il s’est fait remettre des billets. L’ENIAP veut que celui qui le croise l’arrête et avise immédiatement le 034 18 778 60.