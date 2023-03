AMBILOBE – Enterrement des naufragés

Vingt-et-un migrants à bord d’une embarcation ont péri dans un naufrage survenu samedi au large des côtes d’Ankazomborona-Ambilobe . Selon les estimations, quarante-sept per­sonnes ont été déclarées avoir pris le bateau clandestinement. Selon les premières hypothèses, ils avaient l’intention de rejoindre Mayotte. Tous les corps sans vie , rassemblés au bloc administratif d’Ambilobe depuis la nuit d’hier, ont été enterrés hier lundi . Accompagné par les autorités civiles et militaires de la région de Diana, le Premier ministre Ntsay Christian et quelques membres du gouvernement , représentant du président de la République, sont venus pour présenter leurs condoléances et apporter leur aide aux familles endeuillées. Alors que les vingt-quatre personnes secourues par les pêcheurs s’en sont sorties vivantes et ont pris la fuite par peur de poursuites judiciaires , un miracle s’est produit à Ambilobe car une femme enceinte a été retrouvée à Ankazomborona. Une ambulance a été dépêchée sur place pour la récupérer et elle suit actuellement des soins à l’hôpital d’Ambilobe. Selon les informations sur place, elle est affaiblie , fatiguée et tout son corps est brûlé. Les circonstances dans lesquelles le drame s’est produit restent floues jusqu’ici. Le bateau transportant des passagers n’a pas été retrouvé. Une des hypothèses avance qu’ un mouvement soudain de houle serait à l’origine de cet accident tragique.