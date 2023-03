AIRE PROTÉGÉE – Un individu arrêté dans un noyau dur

La présence de populations locales dans les aires protégées est toujours d’actualité. La politique d’aires protégées pour la conservation de la biodiversité se heurte à des pressions anthropiques et des occupations illicites à l’intérieur des aires. Un individu a été arrêté dans le fokontany de Belinta, commune rurale de Bera­manja, au cœur de l’aire protégée Galoko Kalobinono, la semaine dernière. C’était lors d’une mission de la brigade mixte composée de l’équipe de la circonscription de l’environnement et des forêts Ambilobe, des éléments de la gendarmerie Ambilobe, l’ animateur local et le représentant de la communauté. Le récalcitrant a détruit la forêt en cultivant du riz, du maïs , de la vanille . Il a aussi construit une maison sans autorisation sur le noyau dur, strictement interdit selon le code des aires protégées (COAP). Il a été placé en détention préventive. Il s’agit d’une initiative de l’Ong Famelogno , gestionnaire de cette zone protégée, classée de catégorie V (paysage harmonieux protégé) , qui a appuyé financièrement cette descente inopinée. Selon les explications, la chaîne de montagne de Galoko Kalobinono fait partie des sites du projet MRPA dont la gestion a été déléguée au Missouri Botanical Garden.