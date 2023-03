Accédez à un service 4 étoiles !

Devenir propriétaire est l’une des expériences les plus excitantes de la vie. Cela permet de créer un environnement unique qui reflète notre personnalité et de bâtir notre avenir sur des fondations solides grâce à un investissement durable. C’est pourquoi La BMOI a conçu le crédit immobilier FANIRY, l’offre adaptée qui permet de débloquer instantanément un capital afin de concrétiser les rêves les plus ambitieux.

Le crédit immobilier FANIRY offre une prestation haut de gamme et sur mesure, en adéquation avec les besoins de chacun : des frais de dossier minimes, un remboursement flexible pouvant s’étendre jusqu’à 15 ans, une prévoyance sécurité pour faire face aux imprévus de la vie.

En optant pour ce crédit exclusif, La BMOI propose à ses clients bien plus que la simple acquisition d’un bien immobilier. En effet, elle garantit également une qualité de service prestigieuse grâce à ses différents partenariats, offrant ainsi la garantie d’un investissement rentable et durable. Avec le crédit immobilier FANIRY, devenez l’architecte de votre confort et offrez-vous une expérience quatre étoiles en matière d’investissement immobilier.

Une prise en charge personnalisée

La qualité de service, une des valeurs auxquelles la BMOI apporte le plus d’importance. Votre gestionnaire de compte sera toujours présent pour vous guider et vous accompagner dans toutes les démarches de souscription à cette offre.

Pour plus d’informations, rendez-vous en agence ou contactez notre Référente en projets immobiliers au +261320727417