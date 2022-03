Football – Orange Pro League : Une magnifique manita pour CFFA

Démonstration de force du CFFA, samedi sur la pelouse du By-Pass. Le club d’Andoharanofotsy a littéralement corrigé A. Dato FC (5-0). Dans le jargon du football, on appelle ça une manita (ndlr : main en langue espagnol, en référence aux cinq doigts). Récemment transféré chez CFFA, Yvan a ouvert la marque à la 26e minute.

Quatre autres réalisations s’en sont suivi pour mettre KO les joueurs de Farafangana. Rakool a, entre autres, réalisé un doublé. Il a notamment marqué un magnifique coup-franc. Certainement l’une des plus belles actions de cette douzième journée de l’Orange Pro League. Il totalise sept pions et conforte sa deuxième place au classement des meilleurs artilleurs.

Ce doublé vient à point nommé pour celui qui traversait une légère baisse de forme. En effet, il n’avait plus marqué depuis la cinquième journée.

Dans l’autre rencontre au sommet de la conférence Sud, Disciples FC s’est incliné à domicile, hier. Défaite au stade Vélodrome Antsirabe devant le leader du classement, Elgeco Plus (1-2). Cette victoire à l’extérieur permet à l’équipe de Tipeh de décrocher sa qualification pour les Playoffs.

Qualification

Du côté de la conférence Nord, cette douzième journée a accouché d’une avalanche de buts. Huit pions marqués entre Cosfa et Tia Kitra (4-4), samedi à Vonto­vorona. Six pour la confrontation entre Jet Kintana et Ajesaia (1-5), hier à Mahitsy.

Pareil pour l’opposition entre Five FC et Fosa Juniors (1-5), hier au By-Pass. Au passage, notons que l’inévitable Drogba a de nouveau fait trembler les filets. Il caracole en tête du classement des meilleurs buteurs avec onze unités. Caloin aussi a marqué, pour sa deuxième apparition sous le maillot majungais.

La course aux Playoffs reste très serrée dans les deux conférences, à deux journées de la fin de la saison régulière. Dans le Sud, Elgeco Plus (23 pts) est mathématiquement hors de portée. CFFA (21 pts) est en ballottage favorable.

Certes, Disciples FC (19pts) et A.Dato FC (17 pts) sont bien placés, mais ils sont loin d’être à l’abri. Dans le Nord, Fosa Juniors est déjà assuré de disputer la phase finale. Derrière, trois équipes sont à égalité, en l’occurrence Ajesaia, Cosfa et le promu AS Fanalamanga (17 pts). L’Uscafoot demeure en embuscade (16 pts).