Épidémie de coronavirus – Les chiffres sur la Covid-19 tendent vers zéro

L’épidémie de coronavirus est en forte baisse. Le rebondissement des cas n’est pas à écarter, avec la réouverture des frontières.

Bientôt la fin de la troisième vague de l’épidémie de coronavirus. Tous les chiffres affirment la phase de déclin de l’épidémie à Madagascar. Le taux de positivité est en forte baisse. Sur deux mille neuf cent tests effectués, soixante dix-neuf cas ont été confirmés positifs, durant la semaine du 4 au 11 mars. Soit, un taux de positivité de 2,64%, contre 20%, durant le pic de l’épidémie. Les cas sont répartis sur dix régions. Analamanga a quarante-neuf nouvelles contaminations, Fitovinany en a six, Vatovavy, six et Matsiatra Ambony, six. Quatre nouveaux cas ont été détectés dans la Melaky, deux dans l’Alaotra Mangoro, deux dans l’Atsinanana, deux dans l’Itasy, un dans l’Anosy et un dans la Sava.

Dans les hôpitaux, il ne reste que vingt-trois formes graves, en cours de traitement. Et le nombre de décès recensés en une semaine a diminué à quatre.

Plus de quatre cents personnes ont succombé, durant cette troisième vague de l’épidémie à coronavirus, qui a commencé en novembre 2021. Près de vingt mille contaminations sont recensées, entre la fin du mois de novembre 2021 et ce début du mois de mars.

Risque élevé

La fin de cette troisième vague d’épidémie se profile. Mais d’autres vagues pourraient resurgir, si d’autres variants du virus de Covid19 circulent. Ce risque est élevé, avec cette réouverture des frontières, notamment, si les contrôles sanitaires ne sont pas fermes aux frontières. « Le coronavirus rebondit, à chaque réouverture des frontières », remarquent des médecins. Pour nos sources, tous les dispositifs déjà mis en place sur les frontières, comme l’exigence d’un test PCR négatif, à l’embarquement comme à l’arrivée, le confinement de tous les passagers, doivent être maintenus, en cette réouverture de frontières. Ils s’opposent aux requêtes des opérateurs touristiques qui réclament l’allègement des mesures.