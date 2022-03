Circulation – Fermeture partielle de la Rocade

La circulation sur la Rocade d’Iarivo sera perturbée, durant plus d’un mois. Le ministère de l’Aménagement du territoire et des services fonciers annonce la coupure de la circulation sur cette route. « Des travaux de contrôles et d’auscultation » seront réalisés durant la période du 9 mars au 22 avril.

Le tronçon entre le rondpoint d’Amoron’Akona jusqu’au rond-point Analamahitsy est touché par cette coupure, qui a lieu entre 7 heures du matin à 18 heures du soir. Une seule voie pourra être utilisée par les automobilistes, sur les deux côtés, durant cette période, selon les précisions du ministère.

Les techniciens vont vérifier si les remblais réalisés sur cette route ne se sont pas effondrés, après les fortes pluies qui s’abattaient dans la capitale, en cette saison de pluie. « Si des fissures sont constatées, des travaux de réfection seront tout de suite menés. », informe une source auprès du ministère de l’Aménagement du territoire.

Cette route est opérationnelle, depuis le mois de juin. Depuis, l’infrastructure est cible de vandale. Une partie des structures métalliques qui servent de garde-fou sur l’axe rond-point Ambohimahitsy et rond-point Amoron’Akona, ont été pillées.