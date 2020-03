Transport ferroviaire – Les nouvelles locomotives débarquent à Toamasina

Arrivé à bon port. Quatre locomotives sont arrivées, hier au port de Toamasina en provenance d’Espagne. À la base, il devait y avoir deux locomotives d’occasion importées de Balmaseda à Bilbao destinées à redonner un second souffle à la ligne Fianarantsoa Côte Est (FCE). Au final, quatre locomotives sont arrivées à Madagascar. Trois en état de marche et opérationnelles et une autre qui servira de réserve pour les pièces selon les responsables des cheminots. L’arrivée de nouvelles machines représente ainsi, pour la FCE, la possibilité d’améliorer le rendement de l’exploitation à 100% de la ligne. En parallèle, la rénovation d’un viaduc de 200 m dans la localité de Sahasinaka ainsi que la réfection d’une soixantaine de kilomètre de voies sont en cours de réalisation.

Autant de grands projets en place destinés à remettre cette ligne sur les rails et qui devraient garantir une totale indépendance financière de la société d’ici l’année prochaine. La ligne FCE qui relie la région Vatovavy à la région Haute Matsiatra représente les principaux nerfs économiques du Sud-Est du pays.